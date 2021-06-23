مؤتمر برلين 2.. جوتيريس يتمسك بالانتخابات وطرد المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على التزامه التام بدعم عملية وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الألمانية وحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التقدم العسكري والسياسي يجب أن ترافقه جهود معالجة أسباب عدم الاستقرار في ليبيا.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل المهاجرين واللاجئين في البلاد، قبل أن يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في ليبيا وضرورة تقديم أشكال الدعم كافة لها.

وقبيل انطلاق المؤتمر، طالب جوتيريس بوضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات مقتضبة لدى وصوله مقر انعقاد مؤتمر برلين 2، على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.



الحوار السياسي

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مؤتمر برلين 2 سيؤكد مجددا على نتائح الحوار السياسي الليبي، والذي دعمه مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشدد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات عادلة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعلى ضرورة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح الوزير المصري، في تصريحات مقتضبة لدى وصوله مقر انعقاد مؤتمر برلين 2، أن الليبيين يريدون استقرارًا لبلادهم، فضلا عن إجراء انتخابات نزيهة، مشيرًا إلى أن نتائج برلين 2 ستعزز هذه العوامل وستقدم الطريق للأمام من أجل عملية ليبية ليبية.

أمر حيوي

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أكد أن توحيد المجتمع الدولي، أمر حيوي خلال هذه المرحلة التي وصفها بـ"المهمة" في تاريخ بلاده.

وقال الدبيبة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبيل انطلاق مؤتمر برلين 2، الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، حول بلاده، إن الليبيين يحلمون بدولة مستقلة، رافضين العودة إلى الحروب والعبث بمقدرات الدولة.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن حكومته ستبذل كل جهدها من أجل استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لمواطنيها.

وتابع الدبيبة: "نحن هنا في برلين لتجديد الالتزامات التي تعهد بها المجتمعون في برلين الأول، والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وحفظ سيادتها الوطنية".