عاجل.. انطلاق أعمال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بعد ظهر الأربعاء، في مقر الخارجية الألمانية، بحضور لفيف من ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية.



وافتتح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وقائع المؤتمر في تمام الساعة 13.10 بالتوقيت المحلي.

وتعول أطراف دولية وإقليمية على مؤتمر برلين، لرسم طريق هادئ نحو إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدون المرتزقة الأجانب والتدخلات الخارجية.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر برلين الثاني، خارطة الطريق الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتثبيت الاستقرار في البلد الأفريقي الذي عانى عشرية من الاضطرابات.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره الألماني، ماس، ببرلين.

وقبل أسابيع، دعت ألمانيا والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، في وقت تتجه فيه الأخيرة نحو استكمال مراحل الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات.

ويشارك ممثلون لـ20 دولة ومنظمة دولية، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والصين والإمارات ومصر والأمم المتحدة، اليوم، في المؤتمر الذي تجري وقائعه في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وكشفت وكالة "نوفا" الإيطالية، ملامح مسودة المؤتمر الختامية، التي قالت إنها تتكون من ستة أقسام؛ وهي: (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات).

ومنح برلين 2، في النقطة الرابعة من المسودة الختامية، ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق، فيما أكدت النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير/كانون الثاني 2020 من (توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ إلى تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وبحسب "نوفا"، فإن النقطة الثالثة عشرة، ستدعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.