رسمياً.. واشنطن تعلن مصادرة مواقع إلكترونية إيرانية في المنطقة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة مواقع إخبارية إيرانية ومواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، بجانب مواقع عراقية مقربة من إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إنه "بناء على أوامر المحكمة، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله (KH)، في انتهاك للعقوبات الأمريكية".

وأوضحت الوزارة أنه "في 22 أكتوبر 2020، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف IRTVU على أنه مملوكا أو خاضعا لسيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري"، مشيرة إلى أن "مكتب OFAC أعلن أن IRTVU وغيرها، متنكرين في هيئة وكالات إخبارية أو وسائل إعلامية تستهدف الولايات المتحدة بحملات تضليل".

وأضافت في بيانها: "تم أيضا مصادرة ثلاثة مواقع أخرى على شبكة الإنترنت من مشغلة من قبل كتائب حزب الله العراقية والتي صنفها OFAC في 2 يوليو 2009 بأنها منظمة إرهابية عراقية ارتكبت أو وجهت أو دعمت أو شكلت خطرا كبيرا لارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية".

وأكدت الوزارة الأمريكية أنه "تم التحقيق في عمليات مصادرة المواقع هذه من قبل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وقام قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لشعبة الأمن القومي بتنفيذ قرار المصادرة".

وكانت قناة "روسيا اليوم" قد ذكرت أن مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنت.

وأوضحت القناة الروسية أن المواقع التي تعرضت للإيقاف هي "قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي".

وأضافت ان الولايات المتحدة أوقفت بث موقع قناة "هدهد" الإيرانية للأطفال.

كما طال الإيقاف قناة فلسطين اليوم التابعة للجهاد الإسلامي، وكذلك قناة نبأ اللبنانية ووكالة يونيوز اللبنانية.