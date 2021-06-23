دولة ‎الإمارات ترسل دفعة جديدة من لقاح كورونا إلى السودان

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أرسلت الإمارات، الأربعاء، طائرة تحمل على متنها 30 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



يأتي ذلك لدعم جهود جمهورية السودان الشقيقة في الحد من انتشار الجائحة.

وكان في استقبال الطائرة في مطار الخرطوم حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، والدكتور عمر النجيب وزير الصحة السوداني وعدد من مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء من سفارة دولة الإمارات في الخرطوم.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي: "ترتبط الإمارات والسودان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في كافة المجالات ودولة الإمارات مستمرة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه في كافة الظروف".

وأضاف أن جمهورية السودان الشقيقة من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة كوفيد-19، وبلغت في مجملها 100 طن حتى اليوم.

وأشار السفير إلى أن دولة الإمارات قدمت في ظل انتشار أزمة كوفيد-19 نحو 1800 طن من المساعدات الطبية، إلى نحو 135 دولة، لدعم أكثر من 1.8 مليون من العاملين بمجال الرعاية الطبية في التصدي لانتشار الفيروس.

من جانبه، قدم وزير الصحة السوداني الشكر والتقدير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للسودان، مؤكدا امتنان الشعب السوداني لحكومة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل للسودان ولا سيما في المجال الطبي.

وقال:" أرسلت دولة الإمارات منذ فبراير الماضي العديد من شحنات اللقاح المضاد لجائحة كوفيد-19 إلى السودان، ما يؤكد حرصها واهتمامها بدعم جهود السودان في احتواء الجائحة".