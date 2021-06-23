شكرا لقرائتكم خبر عن مسقط..اعتماد "البناء الثلاثي" ومنح المستثمرين الأجانب " الإقامة الطويلة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان ، في اجتماعه الثاني لهذا العام البناء باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المناطق ويقر الترويج لها من خلال حزم من التسهيلات والحوافز للشركات التي تختار استخدام هذه التقنية.

فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، عن برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.