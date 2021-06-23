شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطول الروسي يوقف مدمرة بريطانية انتهكت الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، انتهاك مدمرة بريطانية لحدود الدولة الروسية، وكان من الضروري إطلاق طلقات تحذيرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية : عبرت مدمرة البحرية البريطانية URO، العاملة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، حدود دولة روسيا الاتحادية ودخلت البحر الإقليمي بالقرب من كيب فيولنت لمسافة ثلاثة كيلومترات".

وأشارت إلى أن المدمرة سبق أن تم تحذيرها من استخدام الأسلحة في حالة انتهاك حدود الدولية لروسيا الاتحادية. وقالت وزارة الدفاع "لم تتفاعل مع التحذير".

وخلصت الوزارة إلى أنه "في الساعة 12:23 ظهرًا، من خلال الإجراءات المشتركة لأسطول البحر الأسود وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، غادرت المدمرة "URO Defender" الحدود البحرية الإقليمية لروسيا الاتحادية".