شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني تفرض قيودا جديدة لمكافحة سلالة دلتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت سيدني أكبر مدن أستراليا فرض قيود اليوم الأربعاء لاحتواء انتشار متزايد لسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا، وفرضت وضع الكمامات في مقار العمل في حين أغلقت ولايات مجاورة حدودها.

ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير في عاصمتها ولنجتون بسبب مخاوف من انتشار الفيروس بعدما أظهرت الفحوص إصابة سائح أسترالي بعد عودته إلى سيدني من زيارة للبلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

واتسعت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا في أستراليا وتضم سيدني، إلى أكثر من 30 مصابا خلال أسبوع، مما دفع نيوزيلندا لوقف السماح بالسفر بدون الخضوع لحجر صحي.

واليوم الأربعاء، شددت الولاية القيود لمدة أسبوع على التجمعات والتنقلات في سيدني، دون أن تفرض إغلاقا كاملا، وسط مخاوف متنامية من أن تؤدي أحدث بؤرة لسلالة دلتا إلى تفش كبير.