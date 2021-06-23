شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلة إيفر جيفن تعلن اتفاق تسوية مع هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ممثل لملاك الناقلة الضخمة إيفر جيفن وشركات التأمين عليها اليوم الأربعاء إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في خلاف بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس.

وقال فاز بير محمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية في بيان إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.