بسبب العواصف.. أضرار بملايين الدولارات في سويسرا 

23 يونيو , 2021
تسبب حبات البرد وبعضها بحجم كرات الجولف في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في سويسرا.
وقدرت شركة التأمين “شفايتزر هاغل” التي تشرف على حوالي 30 ألف مزرعة، حجم الأضرار التي سببتها العواصف في الأيام الأربعة الماضية بـ18 مليون فرنك (19.6 مليون دولار).
وتحدثت شركة التأمين “أكسا” عن 45 مليون فرنك.
ووفقا لخدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة “إس أر إف” تشكل البرد في سحابة رعدية قوية، ورافق فيضانات وبصفة خاصة يوم الاثنين.
وفي منطقتي برن وزوج، تلقت خدمات الطوارئ العديد من التقارير عن حدوث فيضانات.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية السويسريون المزيد من العواصف الرعدية حتى يوم الجمعة.
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