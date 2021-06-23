طلقات وقنابل.. تحذير روسي لمدمرة بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت موسكو، الأربعاء، أن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية بعد خرق سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن مدمرة "Defender" البريطانية خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي وتسللت إلى داخل مياهنا لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.



وأشارت إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.

وأوضحت أن سفينة دورية روسية أطلقت في الـ12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز "سو-24 إم" في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.

ولفتت إلى أن Defender غادرت المياه البريطانية في 12:23.

وأكدت وزارة الدفاع أنها قررت استدعاء الملحق العسكري البريطاني في موسكو على خلفية هذا الحادث.

فيما نفى الجيش البريطاني إطلاق نيران تحذيرية باتجاه إحدى سفنه داخل المياه الإقليمية الروسية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن Defender وصلت إلى ميناء أوديسا الأوكراني في 18 يونيو/حزيران الجاري.