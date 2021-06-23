قبيل "برلين 2".. تعهدات من الدبيبة إلى الليبيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أن توحيد المجتمع الدولي أمر حيوي خلال هذه المرحلة التي وصفها بـ"المهمة" في تاريخ بلاده.

وقال الدبيبة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبيل انطلاق مؤتمر برلين 2، الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، حول بلاده، إن الليبيين يحلمون بدولة مستقلة، رافضين العودة إلى الحروب والعبث بمقدرات الدولة.



6 أقسام لإصلاح شامل بليبيا.. ملامح مسودة "برلين 2" الختامية

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن حكومته ستبذل كل جهدها من أجل استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لمواطنيه.

وتابع الدبيبة: "نحن هنا في برلين لتجديد الالتزامات التي تعهد بها المجتمعون في برلين الأول، والاتفاق مع أصدقاء ليبيا حول أفضل الحلول لدعم مسار استقرار ليبيا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وحفظ سيادتها الوطنية".

وأكد المسؤول الليبي أن بلاده تواجه الكثير من التحديات إلا أن هناك فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة الأمانة للشعب الليبي لاختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

وينطلق مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، خلال ساعات، للتأكيد على خارطة الطريق الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتثبيت الاستقرار في البلد الأفريقي الذي عانى عشرية من الاضطرابات.



إلا أن وكالة "نوفا" الإيطالية، استبقت "برلين 2"، بكشف ملامح المسودة الختامية، التي قالت إنها تتكون من ستة أقسام؛ وهي: (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات).

ومنح برلين 2، في النقطة الرابعة من المسودة الختامية، ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق، فيما أكدت النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير/كانون الثاني 2020 من (توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ إلى تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).