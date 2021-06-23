دولة الإمارات تقدم 14,7 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 104,184 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 14,735,666 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 148.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.