شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفولين إلى مؤسسة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتساءل البعض عن كيفية نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفول على عائلته إلى مؤسسة؟

وبحسب القوانين السارية في هذا الاتجاه فإن الطريقة الصحيحة هي:

• تجهيز المستندات المطلوبة

• نسخة من وثيقة سفر المكفول

• طلب نقل كفالة عائلة من نفس الإمارة

• استمارة طلب الهوية الإماراتية

• شهادة اللياقة الطبية

• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء للمكفول

• التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

• تسليم المستندات المطلوبة

• التدقيق على المستندات

• استيفاء الرسوم المستحقة

• إرسال الطلب

• يتم الرد على الطلب عبر رسالة نصية