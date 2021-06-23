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كيف يتم نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفولين إلى مؤسسة؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتساءل البعض عن كيفية نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفول على عائلته إلى مؤسسة؟
وبحسب القوانين السارية في هذا الاتجاه فإن الطريقة الصحيحة هي:
• تجهيز المستندات المطلوبة
• نسخة من وثيقة سفر المكفول
• طلب نقل كفالة عائلة من نفس الإمارة
• استمارة طلب الهوية الإماراتية
• شهادة اللياقة الطبية
• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء للمكفول
• التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
• تسليم المستندات المطلوبة
• التدقيق على المستندات
• استيفاء الرسوم المستحقة
• إرسال الطلب
• يتم الرد على الطلب عبر رسالة نصية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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