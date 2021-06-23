شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفولين إلى مؤسسة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتساءل البعض عن كيفية نقل إقامة أحد أفراد العائلة المكفول على عائلته إلى مؤسسة؟
وبحسب القوانين السارية في هذا الاتجاه فإن الطريقة الصحيحة هي:
• تجهيز المستندات المطلوبة
• نسخة من وثيقة سفر المكفول
• طلب نقل كفالة عائلة من نفس الإمارة
• استمارة طلب الهوية الإماراتية
• شهادة اللياقة الطبية
• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء للمكفول
• التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
• تسليم المستندات المطلوبة
• التدقيق على المستندات
• استيفاء الرسوم المستحقة
• إرسال الطلب
• يتم الرد على الطلب عبر رسالة نصية