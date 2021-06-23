«جاهزية» يدرب خط الدفاع الأول بتقنية المحاكاة في مجال طب الكوارث

أبوظبي:

”الخليج 365”

أعلن برنامج «جاهزية» عن طرح برنامج تدريبي تخصصي معتمد لتدريب خط الدفاع الأول في دولة الإمارات في مجال طب الكوارث بتقنية المحاكاة لبناء قدرات الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة وزيادة جاهزيتها للاستجابة السريعة في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات بالتعاون مع المركز الوطني لطب الكوارث وباعتماد هيئات دولية مرموقة بمبادرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات، في بادرة مبتكرة لتطوير مهارات خط الدفاع الأول وفق أفضل المعايير الدولية.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات إن برنامج جاهزية دشن من مكتب فحر الوطن وأطباء الإمارات بهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وتطوير مهاراتهم في مجال طب الكوارث والطوارئ والأزمات وتوحيد منهجية الاستجابة الطبية للعاملين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وفق المعايير العالمية.

وأشار إلى أن «جاهزية» نجح في تدريب الالالف من الأطباء والممرضين العاملين في خط الدفاع الأول واستطاع من توحيد منهجية الاستجابة الطبية في مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة بالشراكة مع المركز الوطني لطب الكوارث وبإشراف ابرز مراكز التدريب الطبي والمستشفيات الجامعية الأمريكية والبريطانية.

وأكد أن إطلاق برنامج المحاكاة لطب للكوارث يأتي في ضوء رؤية القيادة الحكيمة لجعل قطاع التدريب الصحي على مستوى عالي من التقنية ما يساعد في خدمة القطاعات الصحية المختلفة في الدولة والتي تعتمد على التدريب العملي من خلال أجهزة المحاكاة الطبية، إضافة إلى المختبرات العلمية التدريبية المتنقلة والوسائل الطبية والدمى الإلكترونية التي تخدم أهداف التدريب العلمي.

وقالت الدكتورة نورة الكندي من القيادات التدريبية في جاهزية:تم تصميم برنامج المحاكاة لطب للكوارث لتلبية معايير الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعات الأمريكية الرائدة، حيث سيحصل المشاركون الذين يكملون البرنامج على شهادة معتمدة من مجموعة من المؤسسات البارزة المتخصصة في إدارة الأزمات والكوارث الطارئة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لدعم الحياة في حالات الكوارث والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة والمجموعة البريطانية لدعم الحياة ومؤسسة دعم صدمات الحياة الدولية.

من جانب آخر أشارت الدكتورة شمسة العور مديرة برنامج في جاهزية إلى أهمية نموذج المحاكاة التدريبي للعناية بالمرضى في الحالات الحرجة خلال الكوارث مع تسخير أدوات المحاكاة الطبية لتحسين المهارات ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة للتعامل مع حالات المرضى من خلال الابتكار في دقة المحاكاة وتوفير ممارسات عيادية تطابق الواقع بأدق تفاصيله بعد تطوير محتوى البرنامج ليتناسب مع احتياجات ومتطلبات الميدان.