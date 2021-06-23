شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنير الشوارع بمنطقتي الساف ومربع 19 بكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، مشروع إنارة منطقتي الساف ومربع 19 بمدينة كلباء، من خلال تركيب 282 عمود إنارة و336 كشافاً موفراً للطاقة LED، كما تم تمديد كيبلات وتركيب 8 صناديق إنارة لتخدم المشروع بالمنطقتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتجنباً لوقوع الحوادث المرورية ولتحقيق الأمن والسلامة والمظهر الحضاري.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كلباء أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع المناطق من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق.

وأشارت إلى أن مشروعات الإنارة بكلباء يتم تنفيذها وفق أفضل النظم في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها.

وثمنت المتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكافة التفاصيل الخاصة بمجالات عمل الهيئة، وحرص سموه على توفير كافة سبل العيش الكريم في كافة المناطق للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.

وأضافت أن الهيئة بدأت في استخدام مصابيح موفرة للطاقة بنظام (LED) في إنارة الشوارع بمدينة كلباء وتم تنفيذ مشروع إنارة شارع الساف ومربع 19 خلال جدول زمني محدد، حيث تم تركيب الأعمدة ثم تمديد الكيبلات ولوحات التوزيع وتركيب المصابيح الموفرة لإنارة المنطقتين الحيويتين والحد من الحوادث المرورية وتجميل المنطقة.

وأشارت الزعابي إلى أن مشروعات الإنارة من المشروعات الضرورية لتجميل الأحياء السكنية وتوفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستمرة وتمت مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة واللمبات المستخدمة في الإضاءة.