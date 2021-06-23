شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد أمريكي ألماني على إجراء انتخابات ليبيا وسحب المرتزقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أكد وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا، الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ديسمبر/كانون الأول المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره الألماني، هايكو ماس، ببرلين.

وبدأ بلينكن، اليوم، زيارة لألمانيا هي الأولى منذ توليه منصبه للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه برلين حول ليبيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره لألمانيا على اهتمامها بالقضية الليبية لما لها من تأثير على الأمن الإقليمي.

وأضاف: "نتفق مع الجانب الألماني على أهمية توحيد ليبيا"، مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيره الألماني "كيفية تعزيز الأمن في بلدينا".

وتابع: "نتفق مع الجانب الألماني على مواجهة التحديات المؤثرة على حياة مواطنينا مثل التغيرات المناخية وجائحة كورونا".

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني: "نحرص على الحصول على الدعم الدولي لدعم إجراء انتخابات وتوحيد الجيش في ليبيا".

فيما أكد على استعداد بلاده لدعم الحوار الاستراتيجي بشأن مراقبة سباق التسلح بين روسيا وأمريكا.

وحول نووي إيران، قال وزير الخارجية الألماني: "ما زالت هناك مشكلات يصعب حلها لإحياء الاتفاق النووي".

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير بلينكن، سيشدد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لخارطة الطريق التي وضعت من طرف منتدى الحوار السياسي الليبي.

وينطلق مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، خلال ساعات، للتأكيد على خارطة الطريق الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتثبيت الاستقرار في البلد الأفريقي الذي عانى عشرية من الاضطرابات.

إلا أن وكالة "نوفا" الإيطالية، استبقت "برلين 2"، بكشف ملامح المسودة الختامية، التي قالت إنها تتكون من ستة أقسام؛ وهي: (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات).

ومنح برلين 2، في النقطة الرابعة من المسودة الختامية، ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق، فيما أكدت النقطة الخامسة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير/كانون الثاني 2020 من (توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ إلى تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وبحسب "نوفا"، فإن النقطة الثالثة عشرة، ستدعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.