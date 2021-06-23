حريق واسع النطاق وسط العاصمة الإيرانية طهران.. تفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

شب حريق واسع النطاق، الأربعاء، وسط العاصمة الإيرانية طهران.



ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلال ملكي، متحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، أن حريقا ضخما وقع في مبنى قديم بشارع سعدي وسط العاصمة طهران.

وأشار إلى أن النيران حاصرت 18 شخصاً كانوا في المبنى قبل أن يتم إنقاذهم.

وأضاف ملكي: "جزء من الطابق الأرضي عبارة عن ساحة انتظار السيارات والجزء الآخر كان مساحة 150 مترًا لتخزين المواد الغذائية، كما كانت هناك سيارة وثلاثة محركات في هذا الموقف اشتعلت فيها النيران وانفجرت".

وأشار إلى أن "الحريق امتد إلى السيارات والدراجات النارية وغطى جزءًا من الطابق العلوي، وتم إنقاذ الموظفين العاملين في المكاتب".