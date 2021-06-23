صور.. انفجار بحي سكني في باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجارا وقع في مدينة لاهور أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة الباكستانية أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع بحي سكني ناتج عن قنبلة، فيما يجري التحقيق بشأن الواقعة.

وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين: "المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن جماعات إرهابية في البلاد، تحاول العودة للساحة بعد هجمات الجيش الباكستاني على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.





ونجم الانفجار عن سيارة مفخخة، لكن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كان التفجير انتحارياً أو تم عن بُعد.

ولفت رئيس شرطة لاهور، غلام محمود دوغار، إلى أن طبيعة الانفجار يتم التحقيق فيه "من جميع الزوايا" كونه وقع بالقرب من منزل حافظ سعيد، أحد المتهمين بالتورط في هجمات بومباي في عام 2008 (166 قتيلاً) وحكم القضاء الباكستاني عليه العام الماضي بالسجن لخمس سنوات ونصف بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية محظورة.

وكان سعيد يرأس جماعة التبليغ والدعوة وهي جماعة إرهابية، وتصنفها الأمم المتحدة على قوائم الإرهاب.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الباكستانية انفجاراً عنيفاً أدى إلى انهيار جدران منزل وتضرر عدد من المركبات وتحطم نوافذ.

وانحسرت الهجمات التي تكثفت أوائل عام 2010 في المدن الباكستانية الكبرى بعد عمليات عسكرية عدة نفذتها القوات الباكستانية ضد معاقل الجماعات الإرهابية في غرب البلاد بمحاذاة أفغانستان.

