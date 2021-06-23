ميركل تستعد للظهور الأخير كمستشارة أمام "البوندستاج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما تشتد أوتار الحملات الانتخابية لاختيار خليفة لها، ستكون المستشارة أنجيلا ميركل، غدا الخميس، مع آخر إحاطة لها أمام البرلمان.

ففي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت ألمانيا، ستجيب ميركل عن أسئلة أعضاء البرلمان للمرة الأخيرة خلال عهدتها، في البوندستاج، وسط توقعات بأن تهيمن جائحة كورونا من بين ملفات أخرى على النقاش.

وتجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يكلف الرئيس فرانك فالتر شتاينماير مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، بمنصب المستشار وتشكيل الائتلاف الحاكم.

ولن تخوض ميركل الاقتراع لأول مرة من 16 عاما، بعد قرارها التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، في وقت بات فيه مرشح الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت الأقرب لخلافتها.

الانسحاب الذي بدأ في مطلع مايو/أيار الماضي من أفغانستان، سيحتل مساحة كبيرة من الأسئلة التي سيوجهها النواب لميركل المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ.

ويقوم الجيش الألماني منذ فترة بإعادة الجنود إلا البلاد، وقد سلم بالفعل معظم قاعدته في مزار الشريف إلى القوات الأفغانية.