اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس تعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الهندية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

علنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس عن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الهندية في البلاد.



وأفاد سامي المورالي عضو اللجنة العلمية، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة معزولة بالسلالة الهندية في تونس، معتبرا أنه حسب الفحص الجيني فإن هذه السلالة ليست متفشية، وإنما تم تسجيل حالة إصابة واحدة وهي “معزولة”.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تقوم بتسخير الأموال الكافية للقيام بالفحص الجيني للسلالات خاصة في المناطق الموبوءة، معتبرا أن الأمن الصحي والقومي في خطر نظرا لارتفاع معدل الحالات الإيجابية، وانتشار العدوى.

وسجلت تونس وفق آخر إحصائية رسمية 2345 اصابة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات 387773 من بينها 14223 حالة وفاة.