اصابة عدد من الجنود الأتراك في قصف مدفعي تعرضت له قاعدتهم في بلدة "كنصفرة" السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب عدد من الجنود الأتراك، الأربعاء، في قصف مدفعي تعرضت له قاعدتهم في بلدة "كنصفرة" السورية بريف إدلب الجنوبي.



وقالت مصادر بالمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن بلدة "كنصفرة" تعرضت لقصف مدفعي من الجيش وأن فرق الدفاع المدني توجهت إلى المناطق التي سقطت فيها قذائف المدفعية.

وتنتشر نقاط المراقبة التركية في مناطق ريف إدلب الجنوبي على خطوط التماس بين الجيش السوري وفصائل المعارضة بعد إعادة انتشار للقوات التركية وانسحابها من مناطق ريف حماة وإدلب وحلب بعد التفاهمات الروسية التركية.

وتعرضت النقاط التركية سابقاً لقصف عدة مرات من قبل الجيش السوري في مناطق حلب وإدلب وحماة.

وتشهد مناطق إدلب وحماة وحلب تصعيداً كبيراً منذ بداية الشهر الجاري وقصفا متبادلا بين الجيش وفصائل المعارضة، إضافة إلى شن الطيران الروسي غارات على مناطق إدلب، بحسب مصادر بالمعارضة السورية.