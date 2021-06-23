شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
23 يونيو 2021
13:36 مساء
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باكستان- رويترز
قالت الشرطة الباكستانية إن انفجاراً وقع في مدينة لاهور بشرق البلاد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، الأربعاء، وأضافت أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع بحي سكني ناتج عن قنبلة.
وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين: «المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وتحاول الجماعات المتشددة العودة للساحة بعد هجمات الجيش الباكستاني على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.
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