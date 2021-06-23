باكستان.. مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد

باكستان- رويترز

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجاراً وقع في مدينة لاهور بشرق البلاد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، الأربعاء، وأضافت أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع بحي سكني ناتج عن قنبلة.

وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين: «المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وتحاول الجماعات المتشددة العودة للساحة بعد هجمات الجيش الباكستاني على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.