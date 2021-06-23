بريطانيا: أكبر عدد من الإصابات والوفيات منذ فبراير

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من لندن: أعلنت بريطانيا المتحدة عن 11625 إصابة جديدة وهي الأعلى منذ منتصف فبراير، و27 حالة وفاة مرتبطة بكورونا في آخر 24 ساعة. وتزامنا أعلنت اسكوتلندا عن تأجيل رفع الاغلاق الى 19 يوليو.

وتلقى 21080 شخصًا آخر جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا أمس، بينما تلقى 39325 شخصًا جرعة ثانية. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجرعات الأولى إلى 43،148،843 وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 31،489،240.

ارقام التطعيم

وقالت وزارة الصحة إن أرقام التطعيم يوم الاثنين تشمل فقط تلك التي حدثت في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بسبب خطأ في تكنولوجيا المعلومات في هيئة الصحة العامة في إنكلترا.

وأدى تعطل النظام، الذي حدث في حوالي الساعة 1.30 مساءً يوم الاثنين ، إلى أن مراكز اللقاح في جميع أنحاء إنكلترا لم تكن قادرة على إدخال لقطات الأشخاص في النظام رقميًا - مما أجبرهم على تسجيلها باستخدام القلم والورق بدلاً من ذلك.

وإلى ذلك، أعلنت الوزير الأول في سكوتلندا نيكولا ستيرجن أن قيود كورونا الحالية في اسكتلندا ستظل سارية حتى 19 يوليو، تمشيا مع خطة إنكلترا.

وكانت ستيرجن تأمل في نقل البلاد إلى المستوى 0 من نظامها المكون من خمس طبقات في 28 يونيو، ولكن بعد زيادة بنسبة 40 ٪ في الحالات، سيتم تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، كما قالت يوم الثلاثاء.

كلام هانكوك

في حديثه إلى سكاي نيوز في وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن إنكلترا "تسير على الطريق الصحيح" لإزالة جميع قيود كورونا المتبقية في 19 يوليو.

وكانت الحكومة أقل وضوحًا بشأن خطة استئناف السفر الدولي، حيث قال بوريس جونسون يوم الاثنين إنه سيكون "عامًا صعبًا للسفر، مهما حدث".

السفر

وقال السيد هانكوك إن الخبراء يعملون على خطط للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى بلدان قائمة الكهرمان دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

لكن شركة السفر TUI انتقدت نهج الحكومة وانضمت إلى عدد من شركات الطيران والهيئات الصناعية التي تتخذ إجراءات قانونية بشأن نظام السفر بإشارات المرور.

وعلى صلة، أعلنت الحكومة أنه سيتم السماح لـ 60 ألف مشجع بمشاهدة نهائي يورو 2020 ونصف النهائي في ويمبلي. وسيحتاج جميع المتفرجين إلى إظهار دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي، أو جرعتين من اللقاح قبل 14 يومًا.

وسيكون هذا التجمع أكبر حشد لمشاهدة مباراة كرة قدم شخصيًا منذ أن بدأ الوباء العام الماضي.

مواضيع قد تهمك :