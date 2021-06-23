اليوم.. عودة اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي بعد توقفه منذ أبريل الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي​:

أعلن المركــز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، والذي كان قد أعلن البابا توقفه خلال الاجتماع الأخير في ٢١ أبريل الماضي، وخلال فترة الخماسين المقدسة بعد تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأسبوعي للبابا في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ويتم نقله عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماعه الأخير في ٢١ أبريل الماضي، طالب قداسة البابا تواضروس الثاني، بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا والاهتمام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحة الجميع.

وأعلن البابا تواضروس توقف الاجتماع الأسبوعي اعتبارا من الأربعاء التالي، وخلال فترة الخمسين المقدسة التى تعقب عيد القيامة المجيد الذى تحتفل به الكنيسة في الثانى من مايو المقبل.