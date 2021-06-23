جميرا ايجيبت تتعاقد مع طارق عيد لقيادة قطاع التسويق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعاقدت شركة "جميرا ايجيبت " للتطوير العقاري مع طارق عيد لتولى منصب رئيس قطاع التسويق بالشركة، في إطار خطط التطوير الجديدة التي تنتهجها الشركة خلال المرحلة المقبلة والاستعانة بعدد من الكفاءات والكوادر المتخصصة في عدد من القطاعات الحيوية تماشيا مع الرؤية المستقبلية لقياداتها والتي تستعد لتنفيذ مشروعات جديدة بالسوق المصري خلال العام الحالي

وطارق عيد حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، ولديه خبرة ٢٠ عاما في المجال العقاري مع أكبر الشركات العقارية.

عمل عيد بشركة الدار العقارية مديرا للمبيعات والتسويق، وبمجموعة طلعت مصطفى مدير عام مبيعات المشروعات الكبرى (الربوة سان ستيفانو ،نايل بلازا فورسيزون)، ومدير تطوير المبيعات ومدير القطاع التجاري لأكثر من ١٣ عاما،

ونائب رئيس مجموعة للقطاع التجاري لمجموعة شركات نماء العقارية.