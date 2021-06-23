لمدة 15 يومًا.. مواعيد التظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021.

ويبدأ استقبال الطلاب الأحد المقبل ويستمر 15 يومًا عدا يومي السبت والجمعة، وذلك بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

وتضمن جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تلقي التظلمات لإدارات بنها التعليمية الأحد 27 يونيو، وطوخ وقها الإثنين 28 يونيو، وشرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29 يونيو، وشبرا الخيمة 30 يونيو، والقناطر الخيرية وقليوب 1 يوليو، والخصوص والعبور 4 يوليو، وشبين القناطر وكفر شكر 5 يوليو، والخانكة 6 يوليو، كما جرى تخصيص يوم الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإجراءات لتلقي طلبات التظلمات موحدة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ بدفع قيمة التظلم على المادة المراد التظلم فيها، بواقع 20 جنيهًا للمادة.