إيران تعلن احباط محاولة تخريب استهدفت مبنى الطاقة الذرية في طهران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وسائل اعلام إيرانية إنه تم احباط محاولة تخريب استهدفت مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية في طهران، ولم توضح الوسائل أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وبينما أوردت قناة “برس تي في”، وقناة “بي تي في” الإيرانيتين، هذا الخبر، لم يتم تأكيد النبأ من قبل السلطات الإيرانية.

بدورها، أفادت وكالة أنباء “نور نيوز” التابعة لمجلس الأمن القومي، بتعرض مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج لهجوم فاشل لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مالية، مضيفة أنه تم احباط الهجوم قبل أن يحدث أي ضرر بالمبنى بفضل الإجراءات الأمنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولفتت “نور نيوز”، إلى أن يقظة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدفاعية في تحديد وكشف ومكافحة إجراءات التخريب لضرب أنشطة إيران النووية السلمية فشلت في تعطيل استمرار برامج إيران النووية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في هذه الحادثة وتحديد أسبابها ومتابعتها من قبل السلطات المسؤولة.

وقالت الوكالة إن “المخربين فشلوا في تنفيذ مخططاتهم لاستهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.