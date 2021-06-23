روحاني: طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق لإلغاء العقوبات اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 11:53 صباحًا

أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه “يمكن لطهران منذ اليوم، منح الصلاحيات لكبير المفاوضين، عباس عراقجي، ليذهب إلى فيينا ويوقع الاتفاق لإلغاء العقوبات”.

وقال حسن روحاني: “تم حل الخلافات الأساسية في فيينا، وإذا أردوا يمكننا رفع العقوبات منذ اليوم”.

وأضاف روحاني: “الحكومة الحالية أنهت الحرب الاقتصادية على إيران، وجرت الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض”، مشيرا إلى أن “حكومته أدت واجبها في المفاوضات، وأن هناك تعقيدات سياسية لا يريد الخوض فيها الآن”.