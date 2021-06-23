غانتس: انتخاب رئيسي يدل على توجه إيران نحو المزيد من التشدد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 11:32 صباحًا

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الى أن “انتخاب إبراهيم رئيسي، يدل على توجه ايران نحو المزيد من التشدد، ومواصلة تطويرها أسلحة الدمار الشامل”، مؤكداً أن “إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يحدق بها خطر وجودي”، مشددا على أن “إسرائيل ستستمر في إعداد الخطط للتصدي له”.

كما كشف غانتس أن “إسرائيل تواصل تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، والتنسيق معها، غير أنها تحتفظ بحقها في حماية نفسها بنفسها”.

في إطار العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعرب فيه عن “شكره على دعمها لإسرائيل”.

وأشار الاثنان إلى “أهمية مساندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل”، واتفقا على “مواصلة الاتصال بينهما”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.