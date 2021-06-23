طهران تعلق على إغلاق أميركا لمواقعها الإخبارية.. إجراء غير بناء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

دان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظئي غلق الولايات المتحدة مواقع خبرية إيرانية، معتبرا أنه أمر يتعارض مع حرية التعبير، وأن سياسة غلق المواقع الإخبارية نهج أمريكي غير بناء وسنواجهه بأدواة دولية.

وقال واعظي، اليوم الأربعاء، إن غلق عدد من المواقع الإخبارية الإيرانية، هو إجراء غير بناء في ظل مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ولفت واعظي إلى أن مفاوضات فيينا تتجه نحو التوصل إلى آلية لمنع تكرار ما حدث للاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن مفاوضات فيينا لا تناقش سياسات إيران الإقليمية أو البرنامج الصاروخي.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني إن مجلس الأمن القومي يدرس خيارات إيران بشأن انتهاء مهلة الاتفاق المشروط مع الوكالة، مؤكدا أن الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض وبعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن للاستهلاك الداخلي.

ولفت واعظي إلى أن مفاوضات فيينا تناقش التزامات أطراف الاتفاق النووي وليس التوصل إلى اتفاق جديد، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن مفاوضات فيينا.

من جهة أخرى، قال إن توقف محطة بوشهر عن العمل غير ناجم عن عمل تخريبي والمحطة واجهت مشكلة في المعدات الميكانيكية، بحسب “روسيا اليوم”.