روسيا تسجل أعلى عدد وفيات يومية بكورونا منذ أربعة أشهر

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 548 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير، وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة (دلتا) الجديدة من فيروس كورونا.



وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة رصد 17594 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 6534 في موسكو، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و368513 حالة منذ بدء الجائحة.