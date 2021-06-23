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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ فبراير

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 548 حالة وفاة و 17594 إصابة جديدة بفيروس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن الحصيلة اليومية للوفيات الجديدة هي الأعلى منذ 11 فبراير.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 130895 حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و 368513 إصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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