شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 548 حالة وفاة و 17594 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن الحصيلة اليومية للوفيات الجديدة هي الأعلى منذ 11 فبراير.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 130895 حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و 368513 إصابة.