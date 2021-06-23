توجيه جديد من الداخلية بشأن آلية الحجز على البطاقة الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، توجيها بإضافة خدمة الـ (SMS) للحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية ابتداءً من الاسبوع المقبل.

وذكر بيان صادر عن الوزير ورد للسومرية نيوز، انه "من أجل مواكبة التطور العلمي والإلكتروني والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإضافة خدمة الـ (SMS) إلى الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية ابتداءً من الأسبوع القادم، خلال الحجز وعند اتمامه، وتبليغ المواطن بموعد الحجز والمراجعة من الدائرة المعنية".



واضاف "سنواصل العمل لمنع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال المراجعين، وهذا اقل واجب نقدمه لأبناء هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مصاف الدول المتقدمة".