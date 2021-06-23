محاولة "تخريب" مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إيرانية إن أحد مباني منظمة الطاقة الذرية بالبلاد، تعرض لمحاولة تخريب اليوم الأربعاء.

وأفاد حساب "بي تي في" الخاص بنشر الأخبار على تويتر بأن المحاولة أحبطت.

وأعلن التلفزيون الإيراني إحباط عملية "التخريب"، مؤكدا أن الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى، وكشف هوية الجهة التي تقف وراءه.

وتزامنت المحاولة مع الإعلان عن هجوم بطائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدف مجمعا لإنتاج الأدوية بمدينة "كرج" غرب العاصمة طهران.



ولا يعرف ما إذا كان مبنى الأدوية هو نفسه الذي تعرض لمحاولة تخريب.

وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية على موقعها الرسمي: "فشل هجوم لطائرة معادية من دون طيار كانت تستهدف مجمع بركات للأدوية، الذي يحاول إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر".

قبل أن تستدرك: "لكن يبدو أن النقطة المجاورة للمجمع استُهدفت دون أي ضرر".

ولم تحدد الوكالة مصدر الهجوم حتى الساعة 00: 8 ت.غ، قبل أن تقوم بحذف الخبر نهائيا من موقعها الرسمي دون توضيح السبب.