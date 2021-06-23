طائرة "مجهولة" تستهدف مجمعا لإنتاج الأدوية غرب طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة أنباء إيرانية، الأربعاء، أن هجوما بطائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدف مجمعا لإنتاج الأدوية بمدينة "كرج" غرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية على موقعها الرسمي: "فشل هجوم لطائرة معادية من دون طيار كانت تستهدف مجمع بركات للأدوية، الذي يحاول إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر".



قبل أن تستدرك: "لكن يبدو أن النقطة المجاورة للمجمع استُهدفت دون أي ضرر".



ولم تحدد الوكالة مصدر الهجوم حتى الساعة 00: 8 ت.غ، قبل أن تقوم بحذف الخبر نهائيا من موقعها الرسمي دون توضيح السبب.