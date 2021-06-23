برلين تستضيف مؤتمراً جديداً بشأن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية الدول الفاعلة في النزاع الليبي في برلين اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل إرساء مزيد من الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب.



وتستضيف الحكومة الألمانية والأمم المتحدة المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر والإمارات وكذلك الحكومة الانتقالية الليبية.

والهدف الرئيسي للمؤتمر، كما كان الحال خلال المؤتمر الأول بشأن ليبيا في برلين في يناير(كانون الثاني) 2020، هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع ، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تمركز حوالي 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا في ديسمبر(كانون الأول) 2020، ولم يتغير الرقم بشكل كبير. كما أن شحنات الأسلحة لم تتوقف.

ولكن هناك بعض التقدم، فقد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة مؤقتة، ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر(كانون الأول).

وعشية انعقاد مؤتمر برلين 2، دعت وزيرة الخارجية الليبية الجديدة نجلاء المنقوش إلى عقد اجتماعات منتظمة على المستوى الوزاري كوسيلة لحل الصراع في بلدها.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون الليبي إن على وزراء خارجية الدول المنخرطة في النزاع في ليبيا الاجتماع بانتظام مستقبلاً.