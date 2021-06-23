إيران.. طائرة "مجهولة" تستهدف مجمعا لإنتاج الأدوية غرب طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة أنباء إيرانية، الأربعاء، أن هجوما بطائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدف مجمعا لإنتاج الأدوية بمدينة "كرج" غرب العاصمة طهران.



وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية على موقعها الرسمي: "فشل هجوم لطائرة معادية من دون طيار كانت تستهدف مجمع بركات للأدوية، والذي يحاول إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر".

قبل أن تستدرك: "لكن يبدو أن النقطة المجاورة للمجمع استُهدفت دون أي ضرر".

ولم تحدد الوكالة مصدر الهجوم حتى الساعة 00: 8 ت.غ، قبل أن تقوم بحذف الخبر نهائيا من موقعها الرسمي دون توضيح السبب.