أمريكا والصين تبحثان عقد اجتماع لوزيري الخارجية

(رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والصين تبحثان عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الصينية كذلك بأنها ترغب في أن تقوم ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية بزيارة الصين خلال فصل الصيف. وذكرت الصحيفة البريطانية أيضاً أن البيت الأبيض أجرى مشاورات داخلية أولية بشأن إرسال بلينكن أو جاك سوليفان مستشار الأمن القومي إلى الصين في وقت لاحق هذا العام وهو ما سيمهد الطريق أمام لقاء بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في روما في أكتوبر/تشرين الأول.