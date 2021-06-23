لا شكاوى بامتحانات الثانوية الأزهرية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أجرى الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة أي شكاوى من الامتحانات، أو رصد أي مخالفات داخل اللجان، أو ضبط حالات غش.

وأوضح أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تجري لليوم الخامس وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية خلال جولته، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم على الجميع، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين.

وأثنى رئيس الإدارة المركزية على أداء المسئولين عن لجان الامتحانات، وأشاد باستعداد إدارة الحاسب الآلي لأداء الامتحان الشفوي.

وأشار إلى أنه جرى توفير استراحات مجهزة على أعلى مستوى بكافة مدن المحافظة، لاستقبال الملاحظين، إضافة إلى التنسيق مع مديرية التموين لزيادة حصة الخبز للعاملين باللجان إلى 5 أرغفة في اليوم.