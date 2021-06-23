قتيل ومصابين في معركة بسبب هاتف محمول في جرجا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل حتفه قتيلا في مشاجرة بالأسلحة الآلية بقرية بيت علام في جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك بسبب خلاف على هاتف محمول.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصابين بالظهير الصحراوي بناحية قرية بيت علام.

تبين من تحريات العقيد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب أن المشاجرة وقعت بين كل من طرف أول "أحمد. ع" 34 عامًا عامل، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم سابق اتهامه في 10 قضايا "سلاح وقتل ومشاجرة ومخدرات"، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضية قتل عمد، "عبدالحميد. س" 20 عامًا عامل مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، ويقيمان البلينا، وطرف ثان "محمود. ص" 27 عامًا عامل مصابًا بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه "حمدان" 37 عامًا عامل ويقيمان دائرة مركز جرجا.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤال الثاني من الطرف الأول، اتهم الثاني من الطرف الثاني بالاستيلاء على سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بحوزة المجني عليه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه ما أدى لإصابته وموته، بسبب سرقة الأول من الطرف الثاني هاتف محمول خاص بالمجني عليه حال عمله بمنزله بأعمال محارة بناحية الوحلية دائرة مركز البلينا.

بمواجهة الطرف الثاني اعترفا بارتكاب الواقعة، واتهما الطرف الأول بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابة الأول لذات السبب.

جرى ضبط السلاح المستخدم "بندقية آلية" وعدد 2 خزينة و 15 طلقة من ذات العيار بجوار جثة المجني عليه.

وكذا جرى ضبط سيارة ملاكي خاصة بالطرف الأول وبداخلها مبلغ مالي 11 ألف جنيه، وبمعاينتها تبين وجود آثار طلقات نارية بالخلف من الناحية اليسرى، كما جرى ضبط سيارة نقل سوهاج خاصة بالطرف الثاني.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.