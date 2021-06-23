العراق يخطط لاستخدام “طائرات مسيّرة” لحماية خطوط الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تخطط وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، لتوظيف طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا.

وأكد المحنا “السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية”، مشيرا إلى أن “هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال”.

وأشار المتحدث إلى أنه “سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الثلاثاء، تأكيده أن الوزارة “اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة”،

ولفت موسى إلى أن “وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة”.

وأشار المسؤول إلى أن السلطات اجتمعت مع وجهاء العشائر في المناطق التي تنتشر فيها الأبراج للتأكيد على سلامة الخطوط الكهربائية.

ويأتي هذا بعد يوم انقطعت فيه الكهرباء عن جميع محافظات الجنوب والوسط في الدولة النفطية، وبعد أن أكد المسؤولون وجود “خلل فني” في محطة الزبيدية، ووسط مخاوف من شن تنظيم داعش هجمات على خطوط الإمداد.