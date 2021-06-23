كورونا في 24 ساعة| تراجع جديد في الإصابات بمصر ومتحوّر "دلتا" الأسرع انتشارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بجانب تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

انخفاص لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أكثر انتشارًا بـ 60%.. استشاري مناعة يحذر من متحوّر "دلتا" لكورونا (فيديو)

أستاذ مناعة: لم يثبت أي أضرار لتطعيمات كورونا.. وحرب اقتصادية بين شركات اللقاحات

مستشار الرئيس للصحة: الموجة الثالثة من فيروس كورونا لم تنتهي

إضاءة 500 ألف شمعة بالبرازيل تكريما لذكرى ضحايا كورونا

الصحة العالمية: إنشاء أول مركز لنقل تكنولوجيا اللقاحات في أفريقيا خطوة كبيرة للأمام

استشاري أوبئة: لا أتوقع ظهور موجات كورونا شرسة خلال الفترة المقبلة

بسبب "كورونا".. برلماني يحذر الحكومة والمحافظين من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية

مفوضية اللاجئين: ملايين من عديمي الجنسية حول العالم قد لا يحصلون على تطعيمات كورونا

"عبدالله" يدخل سباق لقاحات كورونا بعد تحقيقه فعالية 92%.. إليك التفاصيل

كيف تتغلب على أرق كورونا؟

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الهند تسجل 22 إصابة بسلالة "دلتا بلس" الجديدة لكورونا

"بيونتيك": لقاحنا فعال ضد سلالات كورونا الأخيرة

دراسة جديدة تكشف السر وراء زيادة الانتقال في متغيرات كورونا

الهند: إعطاء 280 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أكثر انتشارًا بـ 60%.. استشاري مناعة يحذر من متحوّر "دلتا" لكورونا (فيديو)