حدث ليلاً| الفقي يتوقع بيانًا من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. وشوقي يتحدث عن قرار نهائي بشأن امتحانا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء - الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

انخفاص لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حتى اليوم.

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سجن الرئيس الموريتاني السابق بقرار من القضاء

قرر قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد بمحكمة محافظة العاصمة نواكشوط مساء اليوم الثلاثاء وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن.

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إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية.

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‏‏منظمة دولية تطالب إيران بعدم إعدام شاب أدين بجريمة حين كان قاصرًا

حضّت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الثلاثاء طهران على عدم تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق شاب إيراني يبلغ 20 عامًا وأدين بارتكاب جريمة قتل حين كان قاصرًا، مشدّدة على أنّ "اعترافاته" انتُزعت تحت التعذيب.

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اشتراطات البناء أبرزها.. تفاصيل لقاء مدبولي مع رؤساء لجان البرلمان

كشف عدد من نواب البرلمان، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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يؤخذ عن طريق الفم.. هيئة الدواء: توفير علاج الضمور العضلي قريبًا في الأسواق

قال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن هناك دواء حديثا يستخدم لعلاج “ضمور العضلات الشوكي”، وتم الموافقة على تسجيله في مصر في وقت قصير بعد الحصول على موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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الفقي: أتوقع أن يصدر مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا لمطالبة إثيوبيا بالتوقف عن الملء الأحادي لسد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر صبرت كثيرًا على إثيوبيا بشكل لا يطيقه أحد، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن إثيوبيا تسعى للاستفزاز والعناد في ملف سد النهضة.

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الثانوية العامة 2021.. طارق شوقي: انتظروا قرارًا نهائيًا بشأن شكل الامتحانات

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارًا من أحد أولياء الأمور بشأن عدم اصطحاب التابلت في امتحانات الثانوية العامة.

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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الألماني تنسيق المواقف السياسية في "برلين 2"

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر "برلين 2".

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تركي آل الشيخ يعلن عن فرص لمشاركة "الموهوبين" بمواسم السعودية

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن فرص لمشاركة الموهوبين في مبادرة لاكتشاف المواهب والمشاريع المميزة في مجالات مختلفة.

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وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسكر والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع عن قرب كافة الأمور التي تخص المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه تم البدء بما تم في موسم القمح، وقاربنا على الوصول لـ 3 مليون و600 ألف طن، بما يكفي 6.5 شهر للاستهلاك، قائلًا: "رقم لم يحدث من قبل".

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قوات من تيجراي تعلن استعادة أراض من الحكومة الإثيوبية

زعمت القوات الموالية للحزب الحاكم السابق في منطقة تيجراي المنشقة في إثيوبيا أنها استعادت الأراضي التي فقدتها لصالح القوات الفيدرالية خلال ثمانية أشهر من القتال، مما يشير إلى أن الحرب الأهلية في البلاد أبعد ما تكون عن نهايتها.

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