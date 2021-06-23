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إصابة واحدة تفعل قيود كورونا في عاصمة نيوزيلندا

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ابوظبي - سيف اليزيد - وُضعت عاصمة نيوزيلندا تحت قيود فيروس بعد أن ثبت أن أحد الزوار مصاب بالفيروس.
وتم إبلاغ مسؤولى الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن رجلا أسترالياً أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدنى.
وأعلن وزير شؤون الاستجابة لكورونا كريس هيبكنز اليوم الأربعاء أن سكان ولينجتون سيواجهون الآن قيودا بدءا من مساء الاربعاء (0600 بتوقيت جرينتش).
وقال هيبكنز إن القيود "ليست إغلاقا" ولكنها تدابير احترازية "لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى".
وأضاف: "أولا وقبل كل شىء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد - 19 ".
وذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية أن الرجل الذي زار نيوزيلندا يعمل في منشأة للرعاية الصحية في بوندي جانكشن. وسجلت نيوزيلندا إجمالا 2367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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