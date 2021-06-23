شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أسترالي.. نيوزيلندا تضع عاصمتها تحت قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وُضعت عاصمة نيوزيلندا تحت قيود فيروس كورونا بعد أن ثبت أن أحد الزوار الأستراليين مصاب بالفيروس، بعدما أبلغ مسؤولي الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن رجلا أستراليا أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا، قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدني.

وأعلن وزير شؤون الاستجابة لكورونا، كريس هيبكنز اليوم الأربعاء، أن سكان ولينجتون سيواجهون الآن قيودا بدءا من مساء الاربعاء (0600 بتوقيت جرينتش).

وقال هيبكنز، إن القيود "ليست إغلاقا" ولكنها تدابير احترازية "لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى"، مضيفاً: "أولا وقبل كل شيء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد - 19 ".

وذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية، أن الرجل الأسترالي الذي زار نيوزيلندا، يعمل في منشأة للرعاية الصحية في بوندي جانكشن، فيما سجلت نيوزيلندا إجمالا 2367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة.