شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ أسبوعين.. 645 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل 645 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ 10 حزيران/يونيو الجاري، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 152545 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2007.

وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد الاختبارات التشخيصية اليومية لكورونا، والتي عادة تقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع حدوث إصابات جماعية في العاصمة سول وضواحيها ومدينة دايجون وغيرها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.