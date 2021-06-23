محمد الفلاح - عشية مؤتمر برلين 2 .. المنقوش تكشف عن مبادرة استقرار ليبيا

الأربعاء 23 يونيو 2021

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن مبادرة "استقرار ليبيا" التي ستطرح خلال مؤتمر "برلين 2".



وجاء ذلك خلال استعراض المنقوش حصيلة عملها خلال 100 يوم منذ توليها مهام الوزارة.

وأوضحت المنقوش، في كلمة نشرت على صفحة الوزارة الرسمية عبر فيسبوك، يوم الثلاثاء أنها على الصعيد الخارجي أعلمت الجميع دون استثناء رغبة الليبيين وإرادتهم الحازمة في التخلص من كافة مظاهر التدخل الأجنبي السلبي.

وأشارت إلى أنها عملت مع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين، على استصدار قرار من مجلس الأمن يضفي شرعية دولية على مخرجات ملتقى الحوار الليبي، يكون ملزما للجميع ودون استثناء تحت أي مسمى كان.

وأوضحت المنقوش أن مشاركة ليبيا في مؤتمر (برلين 2) ستتمحور حول رؤية ليبية واضحة هدفها تعزيز آليات تنفيذ قرارات الليبيين، ومجلس الأمن ومخرجات برلين المرتقبة، مبينة أنهم عملوا على إعداد مبادرة وطنية ليبية أطلق عليها مبادرة "استقرار ليبيا"، ستطرحها خلال مؤتمر "برلين 2".

وبينت الوزيرة أن هذه المبادرة ستركز على أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره، ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار البلاد.

وأشارت المنقوش إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، وتنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية، بهدف دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما يتضمنه ذلك من تكريس السيادة الوطنية، وتحرير القرار الليبي، ودعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية بما يخدم مصالح الشعب.

وشددت وزيرة الخارجية الليبية على أن مبادرة استقرار ليبيا ستركز على خلق آليات تنفيذية لحل المشكلة الأمنية والاقتصادية، وتهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه بما في ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.