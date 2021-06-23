شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان على شفا الإفلاس.. وأزمته الاقتصادية تضرب «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله»، أن لبنان يدخل في أزمة جديدة تلو الأخرى.

وبحسب تقرير، منشور على النسخة الإنجليزية للموقع، فإن البلاد على شفا إفلاس، حيث يستنفد ما لديه من عملات أجنبية ومعها الوقود والأدوية والكهرباء.

ولفت إلى أن التأثير الممتد إلى قطاع التعليم كبير، مضيفا: لا تزال العديد من الفصول الدراسية في لبنان مغلقة هذه الأيام، ولا علاقة لذلك بفيروس كورونا.

ونقل عن تغريد تقي، التي تدرس في مدرسة حكومية في «راشيا اليت» تقع على بعد ساعتين من العاصمة بيروت، قولها: لقد أصبح من الصعب علينا كمدرسين الانتقال إلى مكان عملنا بسبب نقص البنزين، إذا كنت ترغب في الحصول على الوقود، فأنت بحاجة إلى الكثير من الوقت، نحتاج إلى حجز مكان في طابور بالقرب من محطة الوقود ونملأ سياراتنا ببضعة لترات من الوقود، وهذا يجعلنا نتأخر عن المدرسة لأن الطابور أيضا طويل.

وتابعت تقي بقولها: عندما تصل إلى العمل تكتشف غالبًا أن التلاميذ غير موجودين هناك، من الصعب بالنسبة لي الدخول إلى صفي وأرى أن بعض طلابي قد رحلوا، ليس لأنهم مرضى ولكن لأن والديهم لا يستطيعون دفع أجرة الحافلة بعد الآن، خاصة عندما يكون لدى العائلات أكثر من طفل في المدرسة.

ومضى التقرير يقول: لا تكاد توجد أي مواصلات عامة في هذا المكان بعيدًا عن بيروت، وغالبًا ما يضطر أولئك الذين ليس لديهم سيارات إلى مشاركة سيارات الأجرة، لكن الوضع ليس أفضل بكثير في بيروت، التي تعاني أيضًا من نقص في وسائل النقل العام، ثم هناك مسألة الغاز الذي لا يكفي سوى لعدد قليل من الحافلات العاملة.

ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي لا يعاني فيه لبنان من نقص هو الأزمات، مضيفا: إن نقص الوقود هو أكثر الأعراض وضوحا على اقتراب الاقتصاد من الإفلاس.

وتابع: فقدت الليرة اللبنانية، التي تم ربط عملتها بالدولار منذ 30 عامًا، 90 ٪ من قيمتها.

وأضاف في أحدث تقرير له «المرصد الاقتصادي للبنان»، قال البنك الدولي «إن الوضع الاقتصادي للبلاد هو حاليا من أسوأ الأوضاع على مستوى العالم».

الانفجار المدمر

ومضى تقرير «دويتشه فيلله» يقول: علاوة على ذلك، لا تزال البلاد تكافح مع فيروس كورونا ونتائج الانفجار المدمر في ميناء بيروت في أغسطس الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأشار إلى أن 4 من كل 10 أشخاص عاطلون عن العمل في لبنان، كما أغلقت العديد من الشركات أبوابها ولا يستطيع كثير من الناس الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

وتابع: في غضون ذلك، كان لبنان بلا حكومة نظامية منذ أغسطس 2020. ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الآن من تشكيل حكومة منذ ترشيحه في أكتوبر الماضي.

وأردف: اضطر لبنان إلى استيراد الوقود، لكن احتياطياته الأجنبية التي يمكن بها دفع ثمنها نفدت، وبدون الوقود، لا يمكن لمحطات توليد الكهرباء أن تعمل، أدت المحسوبية وسوء الإدارة إلى حالة نقص الكهرباء، ومع تعطل اتصالات الإنترنت باستمرار، يعد التدريس عن بعد تحديا حقيقيا.

ونقل عن ديانا منعم، المديرة التنفيذية لمنظمة «كلنا إرادة»، التي يمولها مواطنون لبنانيون في الداخل والخارج، قولها: إن نقص الوقود والأزمة الاقتصادية كان لهما تأثير كبير على قطاع التعليم في لبنان.

وتابعت منعم بقولها: اضطر العديد من الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس الخاصة ووضعهم في مدارس عامة سيئة التجهيز لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الرسوم، المدارس الابتدائية ليست فقط مجهزة بشكل سيئ ولكنها مزدحمة أيضًا، كان ينبغي للقطاع العام أن يستثمر بكثافة في التعليم العام منذ وقت طويل لكن البلاد مفلسة.

وأردف التقرير: حتى الجامعات تشعر بذلك، ليس فقط بسبب نفاد أوراق الامتحانات التي لا تستطيع الدولة تحمل تكاليف استيرادها.

حركة عكسية

ونقل عن المحاضر الجامعي داود إبراهيم: إن العديد من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الخارج اضطروا إلى العودة إلى ديارهم لأن والديهم لم يتمكنوا من دفع رسومهم، وأولئك القادرون على الدفع لديهم مشكلة أخرى، حيث لا يسمح للبنوك بالسماح لهم بتحويل الدولارات خارج البلاد وليس من الواضح الآن ما إذا كان سيتم السماح بذلك في المستقبل القريب.

ولفت التقرير إلى وجود حركة عكسية للناس، حيث يغادر الأطباء والمعلمون إلى الخارج.

ونقل عن منعم، قولها: سيتأثر رأس المال البشري للبلاد، هذا مأساوي.

وتابع التقرير: في مؤتمر للمانحين عقدته فرنسا، وافقت الدول على تقديم مساعدات مالية للجيش اللبناني، لأنه إذا استمرت الأمور كما هي الآن، لن تكون الدولة قادرة على دفع رواتب الجيش في غضون 5 أشهر.

ولفت إلى أن الدول المانحة تنظر إلى الجيش على أنه قوة موازنة للجماعات المسلحة المختلفة داخل الدولة وخارجها.

ونقل عن منعم، قولها: يريدون التأكد من أن الجيش قادر على أداء دوره بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

ومضى التقرير يقول: لبنان بلد مستورد، والعديد من المنتجات المستوردة، مثل الدقيق والوقود والأدوية، تدعمها الحكومة بسعر يصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويا. يذهب نصف هذا المبلغ إلى دعم البنزين المستورد، الذي كان على مدى عقود هو الطريقة الوحيدة لجعله في متناول الناس العاديين.

وتابع: يتم أيضا تهريب هذه السلعة النادرة إلى خارج البلاد، حيث يتهم البعض مشغلي محطات الوقود بتعمد إيقاف الوقود حتى ينخفض الدعم، وبيعه بسعر أعلى إلى سوريا المجاورة.

وأشار إلى أن أصحاب محطات الوقود يدافعون عن مثل هذه الممارسات، قائلين: إنهم لا يكسبون من بيع الغاز.

ونقل عن أحد مشغلي محطات الوقود في راشيا، قوله: بعض أصحاب محطات الوقود يبيعون الغاز بسعر أغلى ويعطون الراغبين في دفع المزيد معاملة تفضيلية.

وأوضح التقرير أن النتيجة هي هي، طوابير طويلة وصعوبة البحث عن محطات وقود تبيع الغاز بالفعل، ومن ينجح يحصل على بضعة لترات فقط.