قريبا.. "العدل" الأمريكية تكشف أسباب حجب مواقع إلكترونية إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة العدل ستقدم معلومات في وقت لاحق عن أسباب حجب مواقع إلكترونية وإخبارية إيرانية.

وذكر مصدران بالحكومة الأمريكية لشبكة "cnbc" الأمريكية، أن وزارة العدل تعد بيانا حول حجب مواقع إلكترونية تابعة لإيران.



وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن ‏سياسة واشنطن تجاه إيران تقوم على تحقيق مصالحنا القومية بغض النظر عمن يكون الرئيس هناك، مضيفًا أن صانع القرار في طهران اليوم هو نفسه من كان بالأمس.

ومنعت الولايات المتحدة في وقت سابق الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران ومواقع إلكترونية تابعة للحوثيين في اليمن.

وتظهر رسالة على المواقع الإيرانية التي حجبتها السلطات الأمريكية أن الموقع أغلق من جانب الحكومة الأمريكية.

وظهرت على مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية، وقناة برس-تي في الناطقة بالإنجليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.