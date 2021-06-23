مسؤول أمريكي: لهذا حجبت واشنطن مواقع إلكترونية إيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول أمريكي أن حجب واشنطن لعشرات المواقع الإلكترونية التابعة لإيران جاء بسبب ترويج هذه المواقع "للتطرف ونشر محتوى مضلل".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول الأمريكي، قوله إن "المواقع التي تمت مصادرتها توجد في اليمن وإيران، إضافة إلى بلدان أخرى".



ومنعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى 36 موقعا إلكترونيا تابعا للعديد من وسائل الإعلام الموالية لطهران في إيران والعراق واليمن.

وعند محاولة الوصول، يرى المستخدمون الرسالة التالية: "تم الاستيلاء على النطاق من قبل حكومة الولايات المتحدة، كجزء من إجراء إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع "تويتر" إن "الإدارة الأمريكية حجبت مواقع عدة وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية منها برس تي في، والعالم، والمسيرة".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أغلقت الولايات المتحدة 3 مواقع إلكترونية تابعة لمليشيا كتائب حزب الله العراق، وهي وكالة المعلومة، وموقع كتائب حزب الله، وموقع كاف ميديا.

كما منعت الولايات المتحدة الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة للعديد من وسائل الإعلام الإيرانية.

وندد التلفزيون الرسمي الإيراني "ايريب" الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع "وسائل إعلام موالية له.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "الإجراء الأمريكي شمل أيضا قنوات "الله" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر"، كما شمل الحظر أيضا موقع قناة "اللؤلؤة".

وتخوض طهران منذ فترة مفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بمشاركة أمريكية غير مباشرة.

وانتهت الأحد الماضي الجولة السادسة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، فيما اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أن الجولة المقبلة ستكون صعبة للغاية.

ورفض الرئيس الإيراني الجديد، الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، رهن السياسة الخارجية لحكومته بالاتفاق النووي.

وقال إن السياسة الخارجية التي سينتهجها "لن تبدأ بالاتفاق النووي ولن تنتهي به"، ورأى أن "إحياء الاتفاق النووي يقع على عاتق الولايات المتحدة".